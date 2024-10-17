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Kocaali'de Kestane Toplarken Kaybolan 72 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kocaali'de Kestane Toplarken Kaybolan 72 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplarken kaybolan 72 yaşındaki Alim Kasap için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Ailesinin ihbarıyla birlikte sağlık, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri bölgeye yönlendirilerek arama çalışmalarına başladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplarken kaybolan 72 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kirazlı Mahallesi Karadere mevkisine sabah saatlerinde bahçeye kestane toplamaya giden Alim Kasap'ın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, arazide arama çalışması başlattı.

Çalışmalara aile yakınları ile bazı vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel

Jandarma Güvenlik Kocaali 3-sayfa sakarya Güncel Yaşam Akut AFAD

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