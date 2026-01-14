Haberler

Sakarya Çam Dağı'nda oluşan kış manzaraları havadan görüntülendi

Sakarya Çam Dağı'nda oluşan kış manzaraları havadan görüntülendi
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 900 rakımlı Çam Dağı ve çevresindeki mahallelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Zengin bitki örtüsüne sahip ormanlar ve fındık bahçeleri karla kaplandı. Kocaali Belediyesi, yol açma ve kar küreme çalışmaları sürdürüyor.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan kar manzaraları dronla kayda alındı.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı ile çevresindeki Aktaş, Süngüt, Kızılüzüm, Kestanepınarı ve Kirazlı Mahallelerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaştı.

Zengin bitki çeşidinin bulunduğu bölgedeki ormanlar karla kaplandı, ilçedeki fındık bahçeleri beyaza büründü.

Bölgedeki kış manzarası havadan görüntülendi.

Öte yandan Kocaali Belediyesi ekipleri, yol açma, genişletme ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
