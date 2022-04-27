Koca: "Vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetine erişebilmesi bu hastanelerimize can veren fedakar sağlık personelimizle mümkündür" - Haberler

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Koca: "Vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetine erişebilmesi bu hastanelerimize can veren fedakar sağlık personelimizle mümkündür"

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları AYDIN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

AYDIN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları AYDIN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu. (1)

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Fahrettin Koca, Aydın, Güncel, Haberler

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