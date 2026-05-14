Koç Ailesi Özgür Özel'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezindeki makamında Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Koç ailesi, CHP Lideri Özel'i, Koç Topluluğu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet etti. Görüşmede Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Kaynak: ANKA