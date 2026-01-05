Haberler

Yolu kardan kapanan köydeki Koah hastası, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Bozpınar Köyü'nde KOAH hastası Şakir Şişman, kardan kapanan yolda sağlık ekipleri tarafından hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı. Şişman'ın sağlık durumu iyi.

BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı yolu kardan kapanan Bozpınar Köyü'nde aniden fenalaşan KOAH hastası Şakir Şişman (65), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Bitlis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedavi altına alınan Şişman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hizan ilçesine bağlı Bozpınar Köyü'nde oturan Şakir Şişman'ın rahatsızlanması üzerine yakınları yetkililerden yardım talebinde bulundu. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmenin ardından, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene koordinesinde hava ambulansı talep edildi. Zorlu hava ve yol koşulları nedeniyle kara ulaşımının mümkün olmadığı köye ambulans helikopter sevk edildi. Kısa sürede Bozpınar Köyü'ne ulaşan helikopter, KOAH hastası Şişman'ı alarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne nakletti. Hastanede tedavi altına alınan Şişman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ergene, operasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen bu operasyonun gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz Ahmet Karakaya olmak üzere tüm sağlık personeline, hava ambulansı ekibine ve koordinasyonda görev alan kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca katkılarından dolayı Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
