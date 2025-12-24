Haberler

Karaman'da "Diyabet ve Sağlıklı Yaşam" etkinliği düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, diyabet hastalığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Hemşiresi, katılımcılara diyabet türleri ve tedavi süreçlerini anlattı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ), "Diyabet ve Sağlıklı Yaşam" etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Hemşiresi Kerime Çingil tarafından katılımcılara, diyabet hastalığı, kan şekeri takibi, insülin kullanımı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

Etkinlikte, 3 farklı diyabet türüne yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimle, diyabet türleri arasındaki farklar, hastalık belirtileri ve tedavi süreçlerinin daha iyi kavranmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
