Karaman'da "Diyabet ve Sağlıklı Yaşam" etkinliği düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ), "Diyabet ve Sağlıklı Yaşam" etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Hemşiresi Kerime Çingil tarafından katılımcılara, diyabet hastalığı, kan şekeri takibi, insülin kullanımı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

Etkinlikte, 3 farklı diyabet türüne yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimle, diyabet türleri arasındaki farklar, hastalık belirtileri ve tedavi süreçlerinin daha iyi kavranmasının amaçlandığı belirtildi.