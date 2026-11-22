KLÜ Fen Edebiyat Fakültesinde Dekan Vekili Meryem Çamur Demir öğrencilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kayalı Kampüsü'nde dekan ve öğrenci buluşması düzenledi. Programda Dekan Vekili Prof. Dr. Meryem Çamur Demir öğrencilerle buluştu; eğitim süreçleri, akademik yaşam ve fakülte olanakları değerlendirilip öğrenci önerileri dinlendi.
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, dekan ve öğrenci buluşması programını düzenledi.
Kayalı Kampüsü'ndeki Fen Edebiyat Fakültesinin Prof. Dr. Teoman Duralı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Meryem Çamur Demir öğrencilerle bir araya geldi.
Fakültenin eğitim öğretim faaliyetleri ile öğrencilerin akademik yaşamlarının görüşüldüğü programda, eğitim süreçleri ve fakülte olanakları değerlendirildi.
Programda, öğrencilerin önerileri dinlendi.
Kaynak: AA