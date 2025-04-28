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KLÜ'de Medya ve Habercilik Konferansı Düzenlendi

KLÜ'de Medya ve Habercilik Konferansı Düzenlendi
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Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Ekranın İki Yüzü, Sahada ve Stüdyoda Habercilik' konulu konferansta, Anadolu Ajansı İş Dünyası Haberleri Müdürü Furkan Gençoğlu, medya sektörü ve kariyer fırsatları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Ekranın İki Yüzü, Sahada ve Stüdyoda Habercilik" konulu konferans düzenlendi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Anadolu Ajansı (AA) İş Dünyası Haberleri Müdürü Furkan Gençoğlu, medya sektörü ve haber üretim süreçleri hakkında bilgi verdi.

İşin, iş yerinde öğrenileceğini vurgulayan Gençoğlu, okulda edinilen teorik bilgilerin sahadaki uygulamayla pekiştiğini söyledi.

Medyada işlerin her geçen gün zorlaştığına dikkati çeken Gençoğlu, sektörde tecrübenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Gençoğlu, dron operatörlüğü, dijital içerik üretimi, kurgu ve montaj gibi alanlarda yetkin kişilere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Şu anda yönettiğimiz ekosistem Türkiye'nin en büyük şirket haberleri ekosistemi konumunda. 650 küresel şirketle iş ortaklığı yapıyoruz. Şirketlerde EYT düzenlemesi sonrası oluşan boşluklar nitelikli personelle dolduruluyor. Bu yüzden bir yerden başlamak çok önemli. Şikayet etmek yerine harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansının medyadaki konumuna da değinen Gençoğlu, "Ekonomi haberlerinin yüzde 76'sı Anadolu Ajansı çıkışlıdır. Televizyonlar ve gazeteler büyük ölçüde ajansın metinlerini ve görüntülerini kullanır." diye konuştu.

Konferansta Ülke TV spikeri Arzu Yıldırım Şenlik ile Ekol TV muhabiri Çağdaş Şenlik de sahada ve stüdyodaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Program sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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