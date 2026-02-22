Amsterdam Havalimanı'nda İki Uçak Yerde Çarpıştı

LAHEY, 22 Şubat (Xinhua) -- Hollanda'nın önde gelen havayolu şirketi KLM'ye ait iki uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yerde çarpıştı. Kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Devlete ait NOS kanalı, cumartesi sabahı Birmingham'dan kısa süre önce iniş yapan bir uçak ile Atina'ya hareket etmeye hazırlanan bir başka uçağın çarpıştığını, uçaklardan birinin park halinde, diğerinin ise hareket halinde olduğunu duyurdu.

Olayın ardından her iki uçağın yolcu ve mürettebatı terminal kapısına geri götürüldü. Şirket, tüm yolcuların diğer uçuşlara yeniden rezerve edildiğini açıkladı. Uçaklar ise teknik inceleme amacıyla hangara çekildi.

KLM, olayı "son derece istisnai" olarak nitelendirirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Xinhua