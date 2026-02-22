Haberler

Amsterdam Havalimanı'nda İki Uçak Yerde Çarpıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda'nın önde gelen havayolu şirketi KLM'ye ait iki uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yerde çarpıştı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi ve her iki uçağın yolcu ve mürettebatı güvenli bir şekilde terminale geri götürüldü.

LAHEY, 22 Şubat (Xinhua) -- Hollanda'nın önde gelen havayolu şirketi KLM'ye ait iki uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yerde çarpıştı. Kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Devlete ait NOS kanalı, cumartesi sabahı Birmingham'dan kısa süre önce iniş yapan bir uçak ile Atina'ya hareket etmeye hazırlanan bir başka uçağın çarpıştığını, uçaklardan birinin park halinde, diğerinin ise hareket halinde olduğunu duyurdu.

Olayın ardından her iki uçağın yolcu ve mürettebatı terminal kapısına geri götürüldü. Şirket, tüm yolcuların diğer uçuşlara yeniden rezerve edildiğini açıkladı. Uçaklar ise teknik inceleme amacıyla hangara çekildi.

KLM, olayı "son derece istisnai" olarak nitelendirirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Xinhua
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi

ABD ordusu roketlerle vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi

Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti