Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı

Güncelleme:
Efeler ilçesinde bir evde klima motorundan kaynaklanan patlama sonrası çıkan yangında, zihinsel engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'yı kaybeden Zehra Puyan'ın durumu ağır. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

'EVDEN DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI'

Efeler ilçesinde klima motorundan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çıkan yangında zihinsel engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'yı kaybeden Zehra Puyan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aynı mahallede oturan Serpil Sarıçin, "Pazardan dönerken önce patlama sesi duyduk. Daha sonra evden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Ekipler gelip, yangına müdahale etti. Evde anne ile oğlu yaşıyordu" dedi.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
