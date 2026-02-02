Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Lider Nikos Hristodulidis, 24 Şubat Günü Baş Başa Görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, 24 Şubat Salı günü saat 11.00'de baş başa görüşecek.

Duyuruda, "Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman son toplantıda Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'e, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Holguin'in bulunmadığı zamanlarda da görüşme yapılması önerisinde bulunmuş, Rum Lider bu öneriyi kabul etmişti" ifadeleri kullanıldı.

