KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ve BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ve BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile görüştü
Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri Guterres'in temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarını tartışmak üzere bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Erhürman, Hristodulidis ve Cuellar, Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Ofisi'nde görüştü.

Görüşmenin ardından BM Sözcülüğünden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, toplantı olumlu ve samimi atmosferde geçti. Liderler, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çalışmalar ve çözüm ortamı oluşturmayı hedefleyen çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Erhürman ve Hristodulidis, geçiş kapılarında görevli personel sayısında artış yapma konusunda uzlaşarak, Metehan Sınır Kapısı'nda başlayan ve birkaç ay içinde tamamlanacak yol genişletme çalışmalarına ilişkin memnuniyetlerini bildirdi.

Yeni geçiş kapıları açılması, Hellim meselesi ve Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi'nde boru hatlarının döşenmesi konularını da görüşen Erhürman ve Hristodulidis, mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmaya odaklanma konusunda mutabakata vardı.

Erhürman ve Hristodulidis, asıl hedefin Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde siyasi eşitlik temelinde çözüm olduğu konusunda uzlaştı.

Görüşmede ayrıca, çözüm için uygun ortam yaratılmasında güven artırıcı önlemlerin önemli olduğu ancak bu önlemlerin Kıbrıs sorununun çözümünün yerine geçemeyeceğinin altı çizildi.

BM Genel Sekreteri Guterres tarafından düzenlenecek geniş formatlı bir sonraki gayriresmi toplantıya katılma yönündeki taahhütlerini yineleyen Erhürman ve Hristodulidis, bu süre zarfında Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların yararına somut çözümler ortaya koymak amacıyla Ada'daki çalışmaları sürdürme kararlılığını ortaya koydu ve toplantının başarıya ulaşmasını sağlamak için gerekli çabayı göstereceklerini belirtti.

Erhürman ve Hristodulidis, gerekli olduğu kadar sık bir araya gelmeye hazır olduklarını aktararak, temsilcilerine düzenli toplantılarını sürdürmeleri talimatını verdi.

Görüşme öncesinde Erhürman ve Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) antropoloji laboratuvarını ziyaret ederek, komite üyeleri, laboratuvar çalışanları ve bağışçılar dahil olmak üzere komitenin yürüttüğü etkin insani çalışmalar hakkında takdirlerini ifade etti.

Erhürman ve Hristodulidis, KŞK'nin çalışmalarının siyasi müdahalelerden uzak tutulmasının kritik önem taşıdığını ve bu insani sürecin siyasallaştırılmasından kaçınılmasının önemini vurguladı.

Gömü yerlerine ilişkin bilgi sahibi olan herkesin bu bilgileri KŞK ile paylaşması çağrısında bulunan Erhürman ve Hristodulidis, gizlilik ilkesinin kesin şekilde korunacağının altını çizdi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Haberler.com
500
