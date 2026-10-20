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KKTC ve GKRY liderleri, BM himayesinde 9 Kasım'da üçlü görüşmeyi bekliyor

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BM, Erhürman ile Hristodulidis arasında ara bölgede yapılan görüşmenin ardından tarafların 9 Kasım'da üçlü görüşmeyi beklediğini açıkladı. İkili, güven yaratıcı önlemler görüşmelerini sürdürürken çevre ve kültürel eserlerin değişimi girişimlerine devam etme konusunda anlaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar arasındaki üçlü görüşmenin 9 Kasım'da yapılmasının planlandığı bildirildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre BM, Erhürman ile Hristodulidis arasında ara bölgede düzenlenen görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis'in, BM himayesinde yapıcı bir görüşme yaptığı, güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve öze ilişkin konulardaki görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Holguin'in 29 Ekim'de Ada'ya yapması beklenen ziyareti hatırlatılan açıklamada, tarafların, ikili görüşmelerin yanı sıra 9 Kasım'da yapılması planlanan üçlü görüşmeyi dört gözle bekledikleri ifade edildi.

Erhürman ile Hristodulidis'in, çevre ve kültürel eserlerin değişimiyle ilgili girişimlere devam etme konusunda anlaştığı kaydedilen açıklamada, Holguin'in ziyareti öncesinde de tarafların Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplum Danışma Birimi Yönlendirme Komitesi ile görüşmeyi planladığı bildirildi.

Kaynak: AA
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