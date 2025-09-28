Haberler

KKTC ve Azerbaycan Heyetlerine Sunum

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, 'Üç Devlet Bir Millet 2. Toplantısı' kapsamında KKTC ve Azerbaycan heyetlerine sunum yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, "Üç Devlet Bir Millet 2. Toplantısı" vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)-Türkiye ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerine sunum yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
