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KKTC'nin Girne açıklarında batan gemide kaybolan 1'i çocuk 2 kişi toprağa verildi

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KKTC'nin Girne açıklarında batan gemide kaybolan 1'i çocuk 2 kişi toprağa verildi
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KKTC'nin Girne açıklarında batan gemide kaybolduktan günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan 1'i çocuk 2 kişi toprağa verildi. Cenazelerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, diğeri Samandağ ilçesinde düzenlenen törenle defnedilirken, kazadaki ölü sayısı 18'e yükseldi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemide kaybolduktan günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar (51) son yolculuklarına uğurlandı.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada kaybolan Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar'ın dün cansız cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 18'e yükseldi.

Biçer ve Pancar'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından Hatay'a getirildi. Ailesiyle tatilden dönerken meydana gelen kazada ablası Saliha Miray ile kaybolan Mehmet Asaf Biçer'in cenazesi Reyhanlı ilçesinde, aşçı olarak çalıştığı iş yerinden izin alıp, ailesine sürpriz yapmak için memleketine tatile gelirken hayatını kaybeden Nihat Pancar'ın cenazesi ise Samandağ ilçesinde yakınları ve çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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