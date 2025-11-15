KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü Trabzon'da kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü, Trabzon'da törenle kutlandı.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen törende, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Demirel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 15 Kasım'ın, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Adası üzerinde asırlar boyu sürdürdüğü var oluş mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandığı gün olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, parçası olduğu yüce Türk milletinin verdiği şanlı kurtuluş savaşından feyz aldığını belirten Demirel, "Acı dolu yıllar, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya müdahalesiyle son buldu. Mutlu Barış Harekatı, garantör Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak soydaşlarını özgürlüğe kavuşturduğu gündür." dedi.

Trabzon Garnizon Komutan Vekili Albay Hasan Ali Açıkgöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, gaziler ve diğer ilgililerin katıldığı tören, günün anısına fotoğraf çekimi ile tamamlandı.