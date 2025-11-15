Haberler

KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü Trabzon'da kutlandı

KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü Trabzon'da kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü, Trabzon'da törenle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü, Trabzon'da törenle kutlandı.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen törende, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Demirel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 15 Kasım'ın, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Adası üzerinde asırlar boyu sürdürdüğü var oluş mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandığı gün olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, parçası olduğu yüce Türk milletinin verdiği şanlı kurtuluş savaşından feyz aldığını belirten Demirel, "Acı dolu yıllar, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya müdahalesiyle son buldu. Mutlu Barış Harekatı, garantör Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak soydaşlarını özgürlüğe kavuşturduğu gündür." dedi.

Trabzon Garnizon Komutan Vekili Albay Hasan Ali Açıkgöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, gaziler ve diğer ilgililerin katıldığı tören, günün anısına fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı

Ekip otosu tırın altına girdi: Bir polisimiz şehit oldu
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merakla beklediği tarihi duyurdu
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Arne Slot gidici! İşte koltuğuna aday isimler

Arne Slot'u gece uyutmayacak gelişme
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar

Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! İşte il il yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.