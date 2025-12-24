Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki eğitim iş birlikleri ve kültürel bağlar üzerinde duruldu.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tekin, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü tarihi bağlara, ortak kültürel mirasa ve gönül birliğine dikkat çekti. Tekin, eğitim alanında geliştirilen iş birliklerinin her geçen gün daha da pekiştiğini kaydetti.

Ülkeler arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin özellikle eğitim yoluyla güçlenmesini son derece kıymetli bulduklarını belirten Tekin, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sahip olduğumuz güçlü tarihi bağlar, ortak kültürel mirasımız ve gönül birliğimiz, eğitim alanında geliştirdiğimiz iş birlikleriyle her geçen gün daha da pekişmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, paylaşımında Nazım Çavuşoğlu ve heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, söz konusu görüşmenin iki ülke arasındaki iş birliklerinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

