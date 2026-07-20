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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Milli Savunma Bakanı Güler'i kabul etti
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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenleri için Lefkoşa'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki üst düzey askeri heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Bakan Güler ve beraberindeki heyetle KKTC Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda bir araya geldi.

Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Milli Savunma Bakanı Güler ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesini ülkesinde görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da hazır bulundu.

Görüşme sonunda Bakan Güler ile Meclis Başkanı Öztürkler karşılıklı plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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