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KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ankara'da Ziyarette Bulundu

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ankara'da Ziyarette Bulundu
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KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ankara'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. Ziyarette, bakanlıklar arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

(ANKARA) - KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ankara'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını ele aldık. Sayın Bakana ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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