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KKTC hükümeti, batan gemi mağdurlarına hukuk ve sağlık desteği sağlayacak

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KKTC Başbakanı Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan gemiden etkilenenler için hukuk, ikamet ve sağlık düzenlemelerinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Baro desteği sağlanacak, yargı giderleri alınmayacak; kapsamdaki yabancılar 30 Ağustos 2027'ye kadar ücretsiz sağlık alacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinden etkilenenler için hukuk, ikamet ve sağlık alanlarında hazırlanan düzenlemelerin hükümet tarafından yürürlüğe konulduğunu açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yürütülen işbirliği sonucunda mağdurlara hukuk desteği sağlanacağını, hükümetin de yargısal giderleri ortadan kaldıran düzenlemeyi hazırlayıp yürürlüğe koyduğunu belirtti.

Üstel, "Bu büyük acıyı yaşayan insanlarımız haklarını ararken yalnız kalmayacak. Barolar Birliğimizin sağlayacağı hukuk desteğinin yanında, devlet olarak yargısal işlemlerden kaynaklanan mali yükleri de kaldırdık. Acının yükünü taşıyan insanlarımıza bir de adaletin mali yükünü taşıtmayacağız." ifadelerini kullandı.

Gemiden kurtulanların, ikamet süreleri dolduğu için ülkelerine dönmek ve davalarını binlerce kilometre uzaktan takip etmek zorunda kalmayacağını aktaran Üstel, "Burada olacaklar, gerektiğinde mahkemede bulunacaklar ve süreci bizzat takip edebilecekler." açıklamasını yaptı.

Başbakan Üstel, insanların hukuk mücadelelerinde, ikamet süreçlerinde ve sağlık ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet sadece felaketin yaşandığı gün vatandaşının kapısını çalan değildir. Devlet, o acının sonuçları ortadan kalkıncaya kadar insanının yanında yürüyendir. Bir taraftan kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan facianın ortaya çıkardığı hukuki, idari ve sağlıkla ilgili ihtiyaçları tek tek çözüyoruz. İlk gün nasıl ailelerimizin yanlarındaysak, sonuna kadar onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sorumlular adalet önünde mutlaka hesabını verecekler."

Mağdurlara yönelik düzenleme

Açıklamada detaylandırılan düzenlemeye göre Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yapılan işbirliğiyle mağdurlara hukuk desteği sağlanacak, kazadan doğan davalarda mahkeme harcı, pul, damga vergisi ve diğer yargısal işlem giderleri alınmayacak, yabancı uyruklu kazazedeler ile hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin yakınlarına süreci takip edebilmeleri için ikamet kolaylığı sağlanacak, kapsama giren yabancı uyruklular, 30 Ağustos 2027'ye kadar kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

Kaynak: AA
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