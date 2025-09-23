KKTC Dışişleri Bakanı Aziz Sancar'a Vatandaşlık Belgelerini Takdim Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, daha önce vatandaşlığa kabul edilen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a, KKTC kimlik kartı ile vatandaşlığa kabul belgesini takdim etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Bakan Ertuğruloğlu, Nobel ödülü sahibi bilim insanı Aziz Sancar'a ziyarette bulundu.

North Carolina'daki Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Sancar'a, KKTC vatandaşlığına kabul belgesi ve KKTC kimlik kartı Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu tarafından teslim edildi.

Bakan Ertuğruloğlu'na ziyareti sırasında, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Danışman Selen Küçük de eşlik etti.