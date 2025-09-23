Haberler

KKTC Dışişleri Bakanı Aziz Sancar'a Vatandaşlık Belgelerini Takdim Etti

KKTC Dışişleri Bakanı Aziz Sancar'a Vatandaşlık Belgelerini Takdim Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a, KKTC kimlik kartı ile vatandaşlığa kabul belgesini teslim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, daha önce vatandaşlığa kabul edilen Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a, KKTC kimlik kartı ile vatandaşlığa kabul belgesini takdim etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Bakan Ertuğruloğlu, Nobel ödülü sahibi bilim insanı Aziz Sancar'a ziyarette bulundu.

North Carolina'daki Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Sancar'a, KKTC vatandaşlığına kabul belgesi ve KKTC kimlik kartı Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu tarafından teslim edildi.

Bakan Ertuğruloğlu'na ziyareti sırasında, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Danışman Selen Küçük de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
Programda skandal anlar! Hz. Muhammed'in 'içki' hadisini alay malzemesi yaptılar

Hz. Muhammed'in hadisiyle alay etti! Savunması da işe yaramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı

Erdoğan'dan ABD gündemine bomba gibi düşen FETÖ mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.