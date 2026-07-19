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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Milli Meclisi heyetini kabul etti

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Milli Meclisi heyetini kabul etti
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenleri kapsamında Lefkoşa'da bulunan Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

???????Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre Ertuğruloğlu, Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve grup üyeleri ile Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile görüştü.

Kabulde, KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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