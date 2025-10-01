Haberler

KKTC'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Teğmen Afyonkarahisar'da Uğurlandı

KKTC'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Teğmen Afyonkarahisar'da Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki trafik kazasında hayatını kaybeden Topçu Teğmen Ali Osman Bayram, memleketi Afyonkarahisar'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada Bayram'ın aracı ile diğer bir araç çarpıştı, başka bir kişi yaralandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) trafik kazasında hayatını kaybeden Topçu Teğmen Ali Osman Bayram (26), memleketi Afyonkarahisar'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Girne-Değirmenlik yolunda, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Canberk Çaydam (31) yönetimindeki MR 226 plakalı araç ile 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Teğmen Ali Osman Bayram'ın kullandığı LZ 354 plakalı araç çarpıştı. Kazada Ali Osman Bayram yaşamını yitirdi, diğer araçta bulunan Oğuzhan Koçyiğit (26) ise yaralandı.

Topçu Teğmen Ali Osman Bayram için bugün, memleketi Afyonkarahisar'da askeri tören düzenlendi. Paşa Camisi'ndeki törene ailesi, yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Bayram'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz

Meclis'te üstüne basa basa söyledi: Bir dejavuya izin vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak

Eğitimde köklü değişiklik! 3 yılda mezun olma imkanı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.