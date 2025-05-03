KKTC'de TEKNOFEST Kapsamında Öğrencilerin Sanal Gerçeklik Projesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki Turizm Teknolojileri Yarışması'nda mücadele eden Kıbrıslı öğrenciler, geliştirdikleri sanal gerçeklik projesiyle KKTC'nin tarihi yapısı Bellapais Manastırı'nı ziyaret etme imkanı sunuyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST KKTC kapsamında, 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu.

Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda kıyasıya rekabet eden 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım arasından dereceye girenler, ödüllerini TEKNOFEST KKTC ana sahnesinde alacak.

"TEKNOFEST ziyaretçileri projemizi çok beğendi"

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Turizm Teknolojileri Yarışması'nda finalist takımlar arasında KKTC'den yarışmaya katılan "Ayti Gurub" takımı da yer alıyor.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencileri Ege Altınay, Bartu Demir Metti, Berke Özkan ve Kemal Berke Çetinkaya'dan oluşan takımın danışmanlığını öğretmenleri Cevat Kalaycı yapıyor.

Ege Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak geliştirdikleri projeyle Bellapais Manastırı'nı gezme imkanı sağladıklarını söyledi.

Bu projenin kültürel mirasın kaybolmamasını sağladığını belirten Altınay, "Böylece tarihi yapıları gelecek nesillere aktarabiliyoruz. Bu yapılar zarar görse bile bizim sanal gerçeklik dosyalarımızda kalmayı sürdürecek. Böylece çocuklardan yaşlılara herkes yapıları görebilecek." dedi.

Altınay, projelerinin yapıları ziyaret edemeyenler için gezme imkanı sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Proje geliştirme aşamasında ilk olarak tarihi yapıların çok sayıda fotoğrafını çekiyoruz. Ardından bu fotoğrafları modelliyorum. Takım arkadaşım ise bunların taşları, çimenleri gibi çeşitli kaplamalarını oluşturuyor. Sonra bunları birleştirip oyun motoruna aktarıyoruz. Oyun motorunda sanal gerçeklik ortamına hazır hale getiriyoruz. Işıklandırmaları ayarlayarak son testimizi de tamamlıyoruz."

Öğretmenleri Cevat Kalaycı'nın kendilerini TEKNOFEST'e katılmak için yönlendirdiğini anlatan Altınay, "Kıbrıs'ta yaşıyorum ve TEKNOFEST'e ilk kez katılıyorum. Bu ortamı göreceğimi hiç düşünmüyordum, çok güzel. Projeye Bellapais Manastırı ile başladık, başka tarihi yerleri de ekleyeceğiz. TEKNOFEST ziyaretçileri projemizi çok beğendi." diye konuştu.