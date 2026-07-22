Haberler

KKTC'de Güneş Altında Çalışma Yasağı Getirildi

KKTC'de Güneş Altında Çalışma Yasağı Getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle 1 Ağustos'a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda çalışmayı geçici olarak yasakladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, açık alanda ve doğrudan güneş altında çalışmaya geçici süreyle yasak getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla bugün alınan karar doğrultusunda, 1 Ağustos Cumartesi gününe kadar 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda ve doğrudan güneş altında çalışma yapılamayacağını duyurdu. Hasipoğlu, kararın KKTC Meteoroloji Dairesi'nin sıcaklık tahminleri ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan teknik değerlendirmeler doğrultusunda alındığını belirterek, uygulamanın 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 36'ncı maddesi kapsamında yürürlüğe konulduğunu ifade etti. Bakan Hasipoğlu, kararın uygulanmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini kaydederek, işveren ve çalışanlara yasal düzenlemelere titizlikle uyma çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

Gerilim zirvede! Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti

Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak