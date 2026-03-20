KKTC'de bayram namazı kılındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da ve diğer kentlerinde Ramazan Bayramı namazı eda edildi.

Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Namaz sonrası vatandaşlara cami avlusunda bayram şekeri ikram edildi.

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele kentlerinde de bayram namazı çeşitli camilerde eda edildi.

Namazdan çıkan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nın mübarek ve başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyanın barış ve huzur içerisinde olmasını diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirterek, ülkeye, bölgeye ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.