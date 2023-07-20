KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı törenlerle kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı törenlerle kutlandı. Törene birçok yetkili katıldı ve tören resmi geçitle sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı törenlerle kutlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı törenlerle kutlandı. Başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda ise resmi geçit töreni düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28. Tümen Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.
İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Tatar'a teslim edildi, ardından konuşmalara geçildi. Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları sonrasında tören resmi geçitle sona erdi. - LEFKOŞA