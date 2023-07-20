KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı törenlerle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı törenlerle kutlandı. Törene birçok yetkili katıldı ve tören resmi geçitle sona erdi.