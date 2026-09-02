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Demre'de Yasadışı Giriş Yapan KKTC Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'nın Demre ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen kişi yakalandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen kişi yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, 1 Haziran'da Mersin'in Silifke ilçesinde tespit edilen ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılabileceği değerlendirilen süratli lastik botu takibe aldı.

Ekiplerin takibiyle Muğla'nın Bodrum ilçesine kadar izlenen bot, 28 Ağustos'ta Antalya sorumluluk sahasına girdi.

Bunun üzerine Demre'de kontrol edilen botta, O.T. ile KKTC vatandaşı S.A. tespit edildi.

Yapılan incelemede S.A'nın Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve KKTC'de hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Demre'de 1 Eylül'de düzenlenen operasyonla yakalanan S.A, sınır dışı işlemleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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