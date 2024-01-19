Halil Falyalı davasında karar çıktı! Mustafa Söylemez için 2 kez müebbet hapis cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Mustafa Söylemez'i iki kez müebbet hapis cezasına çarptırırken; sanık Mehmet Faysal Söylemez'in tüm suçlardan beraatine karar verilerek tahliyesine hükmedildi.

TUTUKLU SANIKLAR SÖYLEMEZ VE ÇELİK DURUŞMAYA GETİRİLDİ

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Abdurrahim Çelik getirildiler. Mustafa Söylemez'in de bulunduğu bazı sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Özge Falyalı'nın avukatı da duruşmaya katıldı.

MEHMET FAYSAL SÖYLEMEZ İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahkemenin kısa kararı şöyle; Mahkeme, sanık Mehmet Faysal Söylemez'in "Tasarlayarak iki kez adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı vererek tahliyesine karar verdi.

MUSTAFA SÖYLEMEZ İÇİN 2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Sanık Mustafa Söylemez hakkında ise "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan beraatine ve bu suçtan tahliyesine karar veren heyet, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ı öldürmek suçlarından "Tasarlayarak kasten öldürme " suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti.

3 SANIK İÇİN 25'ER YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında da Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a yönelik öldürme suçlarından dolayı "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay hapis cezası olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

SANIK METİN SÜS BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Tüm sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise beraat kararı verildi. Sanık Metin Süs hakkında üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık Cemil Önal hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 2 kez ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan hakkındaki davanın ayrılmasına hükmetti.