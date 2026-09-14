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KKTC'de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini devralan Sucuoğlu'ndan batan gemiye ilişkin açıklama:

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- "Birinci görevimiz ve hedefimiz, bu üzücü olayda kayıp olan ve batan gemide olduğunu düşündüğümüz 14 insanımıza ulaşarak ailelerine teslim etmektir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Faiz Sucuoğlu, öncelikli görevinin KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 14 kişiye ulaşmak olduğunu belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Sucuoğlu, bu görevi vekaleten yürüten Maliye Bakanı Özdemir Berova ile düzenlenen devir teslim töreninde, batan yolcu gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Sucuoğlu, zor ve sıkıntılı bir süreçte görevi devraldığını vurgulayarak, "Birinci görevimiz ve hedefimiz, bu üzücü olayda kayıp olan ve batan gemide olduğunu düşündüğümüz 14 insanımıza ulaşarak ailelerine teslim etmektir. Birinci adımımız bu olacak." dedi.

Kayıp yakınlarıyla 11 Eylül'den bu yana yakın temasta olduklarını ve yeni bilgileri aktardıklarını kaydeden Sucuoğlu, yaşananların toplumda büyük üzüntüye yol açtığını söyledi.

Sucuoğlu, "Çok büyük bir acı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1974'ten sonra yaşadığı en büyük acılardan biri. Hepimizi ve tüm toplumu çok etkiledi." yorumunu yaptı.

Kayıp kişilere ulaşılması için Türkiye ve KKTC'nin yoğun çaba gösterdiğini belirten Sucuoğlu, Başbakan Ünal Üstel'in de süreç boyunca önemli girişimlerde bulunduğunu anlattı.

Sucuoğlu, Türkiye'den gelen özel donanımlı "Optimus Prime" gemisinin adaya ulaştığını ifade ederek "Bu geminin farklı bir yeteneği ve özelliği var. Delme ve kırma yöntemiyle vatandaşlarımıza çok uzun bir süre geçmeden ulaşmayı hedefliyoruz. Biz de bu konunun takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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