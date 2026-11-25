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? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili gözaltında tutulan 9 şüphelinin yargılanmasına Girne Kaza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

"Kasten öldürme" suçlaması ile yargılanan, aralarında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de bulunduğu 9 şüpheli, mahkemeye geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Mahkeme heyetinin, bugün savunma tarafının tanıklarını dinleyeceği öğrenildi.

İddia makamı, sanıkların gözaltı statülerinin tutuklamaya dönüştürülmesini talep ederken, savunma tarafı şüphelilerin beraatini istiyor.

Girne'deki gemi kazası

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA