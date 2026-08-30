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KKTC Bakanı Arıklı: Kurtarılanlar Girne Limanı'na Getirildi

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KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların Girne Limanı'na getirildiğini ve durumlarına göre hastanelere sevk edileceğini açıkladı. Kurtarma çalışmaları sürüyor, olayın nedeni araştırılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların, Girne Limanı'na getirildiğini ve yolcuların buradan sonra KKTC'deki hastanelere kaldırılacağını bildirdi.

Arıklı, AA muhabirine, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılanların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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