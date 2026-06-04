KKTC Meclis Başkanı Malatya'da: Anavatanımız Dağ Gibi Arkamızda

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı çok ciddi acılar ve sıkıntılar çekmiştir. Ama her zaman yanında dağ gibi duran bir anavatanı, Türkiye Cumhuriyeti vardır" dedi.

Malatya Valiliği'nde gerçekleştirilen ziyarette konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kopmaz bağlar olduğuna vurguladı. Öztürkler, şunları söyledi:

"Bugün kardeş şehrimiz Malatya'dayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının selam, sevgi ve hürmetlerini sizlerle paylaşmak istiyorum."

Burada birtakım temaslarda ve konferanslarda bulunarak Kıbrıs davamızı anlatmaya çalışacağız. Bu bizim için önemli. Burada çok iyi bir misafirperverlikle karşı karşıyayız. Ben Sayın Valimize ve tüm yetkililere teşekkür etmek istiyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz ve kopmaz bağları vardır. Bizler birlikte gülmeyi, birlikte ağlamayı, birlikte bir bütün olmayı başaran bir noktadayız. Kıbrıs Türk halkı çok ciddi acılar ve sıkıntılar çekmiştir. Ama her zaman yanında dağ gibi duran bir anavatanı, Türkiye Cumhuriyeti vardır.

Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkına çok ciddi destekleri vardır. Bu destekler artarak devam etmektedir.

1974 yılında Mehmetçik ve mücahitlerin mücadelesi sonucunda bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gururla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırmaya devam ediyoruz. ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu bayraklar, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğüyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik kuvvetlerinin varlığıyla dalgalanmaya devam edecektir."

"KIBRIS DAVASI HEPİMİZİN DAVASIDIR"

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahının Türkiye için önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanımızı ilimizde ve şehrimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs davası, Kıbrıs Türkü'nün olduğu kadar hepimizin davasıdır. Türk kardeşlerimizin huzur ve barış içerisinde yaşaması için bugüne kadar gereken ne varsa yaptık. Bundan sonra da yapmaya elbette devam edeceğiz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, huzuru ve refahı bizim huzurumuz ve refahımızdır. Dış politikamızın temel dayanak noktalarından biri olarak hep kabul edilmiştir ve böyle de olacaktır."

Ben Sayın Başkanımızın bu nazik ziyareti vesilesiyle hem zatıalilerine hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm soydaşlarımıza en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım."

Kaynak: ANKA