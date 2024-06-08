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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere dostluk ve kardeşlik vurgusu yaptı

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilere KKTC'de arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik kazanımlarının önemini vurguladı. Tatar, hayat boyu eğitimin ve mücadelenin önemine de dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu ülkede okuyan öğrencilerin en büyük kazanımlarının arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik olduğunu ifade etti.

TAK'ın haberine göre, Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) "2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne", Cumhurbaşkanı Tatar, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, mezun olmaya hak kazanan ve ülkelerine dönecek olan öğrencilerden KKTC'yi unutmamalarını isteyerek, bu ülkede okuyan öğrencilerin en büyük kazanımlarının KKTC'de arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik olduğunu ifade etti.

Kendisinin de üniversiteden 40 yıl önce mezun olduğuna işaret eden Tatar, "(Öğrenciler) Zamanı iyi değerlendirin ve size sunulan fırsatların kıymetini iyi bilin." dedi.

Tatar, mezunların kendilerini yenilemesi ve geliştirmesi için hayat boyu eğitimin önemine dikkati çekerek, "Hiçbir zaman mücadeleden kopmayın, pes etmeyin. İnsanlığa, ülkenizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı koyun." diye konuştu.

???????Öğrencilere hayatın değerini bilmelerini ve hayatı sevmelerini tavsiye eden Tatar, "Çalışın, üretin ve mutlu olun. Karşı tarafa dürüst olun. Özgüveninizi yakalarsanız başarıyı yakalarsanız. Çağımızdaki gelişmelerle hayat boyu eğitim alarak başarılı olmamanız için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

Tatar, konuşmasının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili ve avukat Serkan Bayram'a "Onursal Doktora" payesini takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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