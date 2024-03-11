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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, müzakerelerde egemen eşitlik ve uluslararası statü talep etti

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Tatar, görüşmede egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü taleplerini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Tekrar müzakerelere başlanacaksa egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüz mutlak surette tanınmalıdır." dedi.

Tatar, ocak ayındaki ziyaretinin ardından dün tekrar Kıbrıs'a gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı KKTC Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cuellar'a Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eşlik etti.

"Bugüne kadar Türk tarafı, her anlaşmaya olumlu yaklaşmıştır"

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Cuellar ile Kıbrıs konusunda daha detaylı konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Görüşmede Kıbrıs Türklerinin 1960'ta yapılan anlaşmalar ile ortağı olduğu "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden 1963'ten itibaren atılma sürecini Cuellar'a aktardığını dile getiren Tatar, şunları ifade etti:

"Tekrar müzakerelere başlanacaksa egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüz mutlak surette tanınmalıdır. Bizim 3 yıldan beri savunduğumuz 'egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü' tezinde mesaj vardır. Bugüne kadar Türk tarafı, her anlaşmaya olumlu yaklaşmıştır. Annan Planı Referandumu'na rağmen ambargo ve engellemeler ile Türk tarafı karşılaşmıştır."

KKTC'nin Türk devletleriyle görüşürken dahi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve dolayısıyla Avrupa Birliği'nin (AB) engellemeleriyle karşılaştığına dikkati çeken Tatar, Kıbrıs Türklerine Annan Planı Referandumu'yla ilgili verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını söyledi.

Tatar'dan ayrı gazetecilere açıklamalarda bulunan Cuellar da Kıbrıs'a ikinci kez gelmekten mutlu olduğunu, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve toplumun çeşitli katmanlarından temsilcilerle görüşerek Kıbrıs meselesini anlamaya çalıştığını söyledi.

KKTC'deki temaslarını sürdüren Cuellar'ın 14 Mart'ta iftarda Cumhurbaşkanı Tatar ile yeniden bir araya geleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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