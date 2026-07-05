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KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Anamur ilçesinde Mamure Kalesi ve Anemurium Antik Kenti'ni ziyaret ederek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Anamur ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tatar, kentteki programı kapsamında Mamure Kalesi ile Anemurium Antik Kenti'ni gezdi.

Anemurium Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak, Tatar'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tatar'a programlarında Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay da eşlik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat
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