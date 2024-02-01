KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TİKA Başkanı Serkan Kayalar'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı temaslar için Lefkoşa'da bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşen görüşmede, TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabul sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye ile bağların artması bakımından da 61 ülkede yer alan TİKA'nın KKTC'deki varlığının önemine dikkati çekerek, daha güçlü bir Türkiye'nin daha güçlü bir KKTC anlamına geldiğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs'ta Türk varlığının sonsuza kadar devam etmesi, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olarak varlığını sürdürmesi ve bir sonraki neslin geleceğe güvenle yürüyebilmesi için TİKA'nın ülkesinde yaptığı projelerin önemine işaret ederek, " TİKA, KKTC için değerli ve önemli bir kuruluştur. TİKA'ya KKTC'nin tarihini, kültürünü paylaşacak ve üretkenliğini arttıracak şekilde yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da ziyarette Tatar'a kurumun yurt dışı çalışmaları hakkında bilgi vererek, Kıbrıs Türkünün yaşamını kolaylaştırmak için ürettikleri projelerle ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

TİKA Lefkoşa Ofisi'ne önem verdiklerini vurgulayan Kayalar, KKTC'ye yönelik projelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.