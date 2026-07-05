KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tatar, kentteki temasları kapsamında ilçedeki bir restoranda Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve ilçe protokolüyle bir araya geldi.

Kaymakamlığı da ziyaret eden Tatar, ardından Gülnar Belediyesine geçti.

Burada şeref defterini imzalayarak Belediye Başkanı Önge ve ekibine çalışmalarında başarılar dileyen Tatar, son olarak Zeyne ve Emirhacı mahallelerinde ziyaretlerde bulundu.