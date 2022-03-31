KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bursa'da Kıbrıs gazileriyle buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her Türk insanının mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en az bir kez ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Nilüfer ilçesinde bulunan Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda Kıbrıs gazileri ve şehit aileleriyle bir araya gelen Tatar, yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974'te adaya adım atan Kıbrıs gazilerinin tarih yazdığının altını çizdi.

Kıbrıs'ta 1974 yılından sonra çok şeyin değiştiğini ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"Turizm sektörü geliştirildi. Onlarca üniversiteyle bütün dünyadan gelen ve eğitim alan, Kıbrıs'tan mezun olan şu anda farklı ülkelerde bakan, büyükelçi olan, her türlü makama gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mezunları... Bütün bunlara bağlı olarak inşaat sektöründe, hizmet sektöründe, sanayi bölgelerimiz....

Bir devlet olmanın gururu ve mutluluğu içinde biz asla 1974'ten öncesine geri gitmeyeceğimizi, asla Türkiye'mizin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğimizi, Türk askerinin hiçbir zaman Kıbrıs'ı terk etmemesini söylüyoruz. Çünkü bizim yegane teminatımız. Ukrayna'da da görüldüğü gibi kimsenin size öyle bir günde gelip de yardımcı olması söz konusu olamaz. Sizi orada güvenliğinizi sağlayacak olan aynı milletten olan, yüreği çarpan ve dolayısıyla her türlü gönül bağı olan Türk askerinden başka kimse değildir. Asla biz tek taraflı Kıbrıs'ı Avrupa Birliğine aldılar diye Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkmasını, gitmesini asla tasvip etmeyiz ve bunu kabul etmeyiz."

"Kıbrıs'ta her zaman Mehmetçik kalacak"

Tatar, 1974 öncesine hiçbir zaman geri dönmeyeceklerinin altını çizerek, "Bir kez daha artık federasyon görüşmesi olamaz, olmamalıdır. Biz yan yana yaşayan iki ayrı egemen, eşit devlet temelinde bir anlaşmayı ancak kabul edebiliriz. O da Türkiye'nin garantörlüğünde olacak. Kıbrıs'ta da her zaman Mehmetçik kalacak. Çünkü bizim yegane teminatımız onun oradaki varlığıdır." diye konuştu.

1974'te Kıbrıslı Türklerin, bir üstünlük, başarı ve zafer elde ettiğini anımsatan Tatar, "Her Türk insanının mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en az hayatında bir kez ziyaret etmesi lazım. Çünkü orası da kadim topraklardır, şehitler diyarıdır. Biz hepinizin kardeşleriyiz, gönüldaşlarıyız. Biz hepimiz aynı milletten, aynı soydan gelen gönül birliği içinde geleceğimizi daha güçlü şekilde yönetebilmeye talip yürekli insanlarız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Tatar, sergi salonunu gezip, Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda gaziler ve şehit aileleriyle fotoğraf çektirdi.