Üye Girişi
Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar'ın ziyaretinin, yarınki zirvenin gündeminde yer alan konuların müzakeresi açısından önemli olduğu, Türk dünyasının gelişimine katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Tatar'ın kendisini zirveye davet eden Aliyev'e teşekkür ettiği ve yarın imzalanacak Karabağ Deklarasyonunun önemine değindiği vurgulandı.

KKTC'nin, TDT'nin 2022'de Semerkant'taki toplantısında teşkilata gözlemci üye olarak kabul edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Tatar'ın, Aliyev ve ülkesinin kendilerine verdiği destek için teşekkür ettiği ifade edildi.

Tatar, Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC Dostluk Grubu kurulmasına dikkati çekerek, KKTC'de de keyifle Azerbaycan Kültür Günleri yaptıklarını paylaştı.

Aliyev ve Tatar'ın, iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlham Aliyev Azerbaycan Kıbrıs Tatar Şuşa Politika Güncel Haberler

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title