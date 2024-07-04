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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'a gitti

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak Bakü'ye gitti ve Şuşa'da düzenlenecek zirveye katılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Tatar'ı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak Bakü'ye gelen Tatar, 6 Temmuz'da Şuşa'da düzenlenecek TDT Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'ne katılacak.

Kaynak: AA / Güncel

İlham Aliyev Azerbaycan Tatar Şuşa Bakü Politika Güncel Haberler

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