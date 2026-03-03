Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesindeki yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi kabul ederek görüştü. Görüşmede güncel konular ve bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
