KKTC ve GKRY liderleri ara bölgede görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Lefkoşa'daki ara bölgede görüştü.

Ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde gerçekleştirilen Erhürman-Hristodulidis görüşmesi 3 saate yakın sürdü.

Görüşme sonrası Birleşmiş Milletler Barış Gücünden yapılan açıklamada, iki liderin Kıbrıs sorununa çözüm bulunması konusunda gösterdiği çabanın takdirle karşılandığı aktarılarak liderlerin, Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabaları çerçevesinde ilerleme kaydedilmesi adına haftada bir ve gerektiğinde daha sık bir araya gelme kararı aldığı bildirildi.

Erhürman ile Hristodulidis, baş başa 8 Mayıs'ta görüşmüş, 29 Temmuz'da ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla üçlü toplantı yapmıştı.

Kaynak: AA