Haberler

Erhürman: Taşkent Şehitleri'ni unutmayacağız

Erhürman: Taşkent Şehitleri'ni unutmayacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Taşkent, Terazi ve Tatlısu köylerinden alıkonularak katledilen Taşkent Şehitleri için Taşkent Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

(LEFKOŞA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Taşkent, Terazi ve Tatlısu köylerinden alıkonularak katledilen Taşkent Şehitleri için Taşkent Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Taşkent Şehitleri'ni anma törenine katıldı. Şehitler anıtına çelenk bırakan Erhürman, törende yaptığı konuşmada, Taşkent, Terazi ve Tatlısu köylerinden toplanan Kıbrıslı Türklerin esir alındıktan sonra kurşuna dizilerek öldürüldüğünü belirterek, yaşananların Kıbrıs Türk halkının "varoluş mücadelesinde ödediği ağır bedellerin en somut göstergelerinden biri olduğunu" söyledi.

Aradan geçen yıllara rağmen Kıbrıs Türk halkının uğradığı katliamların uluslararası alanda yeterince ele alınmadığını söyleyen Erhürman, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıslı Rum kayıplarla ilgili anıt kararı alırken Kıbrıslı Türk kayıpları aynı şekilde ele almamasını "kabul edilemez bir çifte standart olarak" nitelendirdi.

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin yıllardır kayıpların araştırılması için çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların yok sayılmasına sessiz kalmayacağız. Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda anlatmaya ve savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Erhürman, gelecek kuşakların aynı acıları yaşamaması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı

Nişan yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! 'Bunlar insanı öldürür'

Millete fare pisliği yedirmişler!
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi

Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar