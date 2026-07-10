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KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti

KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti
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KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumunun stabil olduğunu ve kontrol amaçlı geceyi hastanede geçireceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.

Dinçyürek, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Birtan ve kardiyoloji doktoru Eser Varış ile Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Dinçyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erhürman'ın akşam saatlerinde hastaneye geldiğini, şu ana kadar tüm kontrollerin yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumunun stabil olduğunu ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade eden Dinçyürek, muhtemelen kontrol amaçlı bu geceyi hastanede gözetim altında geçireceğini aktardı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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