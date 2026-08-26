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Erhürman ve Hristodulidis ara bölgede bir araya geldi

Erhürman ve Hristodulidis ara bölgede bir araya geldi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Lefkoşa'daki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya geldi. BM Genel Sekreteri'nin ziyaretinden sonraki ilk görüşme olan bu toplantıda, 5+1 toplantısı hazırlıkları, güven yaratıcı önlemler ve müzakere sürecinin metodolojisi ele alındı. Görüşmeye her iki liderin danışmanları eşlik etti.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in ara bölgedeki görüşmesi saat 16.00'da başladı.

Erhürman ile Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeleri ve güven yaratıcı önlemleri ele almak üzere Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temmuz ayında Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iki lider arasındaki ilk görüşme olduğu bildirildi. Görüşmede yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına yönelik hazırlıkların yanı sıra güven yaratıcı önlemler, müzakere sürecinin metodolojisi ve Kıbrıs sorununa ilişkin bazı başlıkların ele alınması bekleniyor.

Görüşmeye Erhürman'ın müsteşarı Mehmet Dana, Hristodulidis'in ise müzakerecisi Menelaos Menelau eşlik ediyor. Liderleri BM'nin Kıbrıs'taki İyi Niyet Misyon Şefi Sergiy Illarionov karşıladı.

Hristodulidis'in Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, görüşmede güven yaratıcı önlemlerin yanı sıra Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuların da ele alınacağını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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