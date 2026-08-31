KKTC-GKRY Liderler Görüşmesi Erteleme Kararı

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis arasında 2 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan liderler görüşmesinin, dün meydana gelen yolcu gemisi kazası nedeniyle 9 Eylül Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis arasında 2 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan liderler görüşmesi, dün meydana gelen yolcu gemisi kazası nedeniyle 9 Eylül Çarşamba günü ertelendi.

Görüşmenin, 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA