KKTC-GKRY Liderler Görüşmesi Erteleme Kararı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis arasında 2 Eylül'de yapılması planlanan görüşme, dün meydana gelen yolcu gemisi kazası nedeniyle 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'a ertelendi.
(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis arasında 2 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan liderler görüşmesinin, dün meydana gelen yolcu gemisi kazası nedeniyle 9 Eylül Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.
KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis arasında 2 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan liderler görüşmesi, dün meydana gelen yolcu gemisi kazası nedeniyle 9 Eylül Çarşamba günü ertelendi.
Görüşmenin, 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.