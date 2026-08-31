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Erhürman: Gemi faciasında tüm kusurlar ortaya çıkarılacak

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili tüm hata ve ihmallerin ortaya çıkarılacağını belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Erhürman, kayıplar için başsağlığı diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında dün alabora olan gemi ile ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını belirterek, "Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, Girne'de meydana gelen gemi faciasının ardından acılarının kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, henüz ulaşamadığımız insanlarımızın ailelerine sabır, sahada cansiperane çaba gösteren görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Erhürman, Girne açıklarında dün alabora olan gemiyle ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını da dile getirerek, gelişmelerin kamuoyu ile kesintisiz paylaşılacağını aktardı.

Erhürman açıklamasında arama-kurtarma çalışmalarına da değinerek şunları ifade etti:

"Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son ana kadar da aralıksız devam edecek."

Kaynak: AA
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