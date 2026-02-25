Haberler

KKTC Başbakanı Üstel ile Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan şehit Pilot Bolat için taziye mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın acı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Üstel, şehit Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletine başsağlığı diledi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında bir pilotumuzun şehit olduğu haberinden derin üzüntü duyduk. Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına, Kıbrıs Türk halkının da güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi

Hedefteki bakana sahip çıkan Erdoğan'dan 168 isme sert sözler
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza

Galatasaray'ı yenen takıma şok ceza
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade