KKTC Başbakanı Üstel ile Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan şehit Pilot Bolat için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın acı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Üstel, şehit Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletine başsağlığı diledi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında bir pilotumuzun şehit olduğu haberinden derin üzüntü duyduk. Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına, Kıbrıs Türk halkının da güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum."