Girne Açıklarında Batan Gemide Can Kaybı 12'ye Yükseldi

İSTANBUL/ KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Üstel, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin Girne Limanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu ve soruları yanıtladı.

Üstel, pazar gününden bu yana Girne Limanı'ndan Taşucu'na giderken batan gemideki kişilere ulaşılması için KKTC ve Türkiye'deki tüm ilgili kurumların arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'den arama kurtarma gemisi TCG Işın'ın olay yerine gelerek çalışmalara katıldığını, ardından TCG Alemdar gemisinin de bölgeye ulaştığını belirten Üstel, çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü vurguladı.

Arama kurtarma faaliyetlerinin 554 metre derinlikte yürütüldüğünü dile getiren Üstel, "(Enkaz) 554 metre derinlikte ve o derinlikte yapılan arama çalışmalarına insan inemiyor. Tamamen robotik çalışmalarla yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Üstel, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın adayı ziyaret ettiğini, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajlarını ilettiğini söyledi.

Üstel, son çalışmalar sonucunda iki kadın naaşının daha çıkarıldığını belirterek, "Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaşıldı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Vefat edenlerin sayısı 12 oldu." bilgisini verdi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Üstel, kayıp 16 kişiye ulaşılması için çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Üstel, çalışmalara katkı sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri, Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile TCG Alemdar gemisinde görev yapan askerlere ve destek veren tüm ekiplere teşekkür etti.

"Kazanın araştırılması için Cumhuriyet Meclisimize araştırma önergesi veriyoruz"

Üstel, 554 metre derinlikteki kurtarma çalışmalarının zorluğu nedeniyle zamana ihtiyaç duyulduğunu ailelerle paylaştığını belirterek, son kişiye ulaşılana kadar çalışmaların süreceğini vurguladı.

Başbakan Üstel, kazanın ve can kayıplarında en alttan en üst düzeye kadar bütün sorumluların hukuk karşısında hesap vereceğinin altını çizdi.

KKTC Cumhuriyet Meclisinin ekimin ilk haftasında açılacağına işaret eden Üstel, "Normal açılışına başlamadan önce biz hükümet olarak bu kazanın araştırılması için Cumhuriyet Meclisimize araştırma önergesi veriyoruz. Bu konuda Cumhuriyet Meclisimizde de bir araştırma komitesi kurulması için ve çalışmaların Cumhuriyet Meclisinde başlaması için dünden itibaren bu müracaatımızı da yapmış bulunmaktayız." dedi.

Üstel, akşama halka ve ailelere yönelik bilgilendirmede bulunacağını duyurdu.

"Kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelere duyurulacak"

Üstel, umudun hiçbir zaman tükenmeyeceğini vurgulayarak, "Umutların gerçeğe dönüşmesi için Deniz Kuvvetlerimiz 7/24 çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Teknik bir konu olduğu için arama çalışmalarının ne zaman sonuçlanacağına dair kesin bir şey söyleyemediklerini belirten Üstel, "Çok zor şartlarda 554 metre derinlikteki bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu çalışmanın ne kadar zor olduğunu bilmenizi isterim." diye konuştu.

Üstel, ulaşılan 2 naaşın kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürüldüğünü söyleyerek, "Kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelere duyurulacak." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA